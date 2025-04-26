Запуск новинки ожидается в третьем квартале текущего года.

Компания Vivo работает над своим новым складным смартфоном следующего поколения, который придёт на смену X Fold 3, дебютировавшему в прошлом году, под названием X Fold 4 или даже X Fold 5 (так как цифра «4» имеет негативный окрас в Китае), а информатор Digital Chat Station раскрывает дополнительные подробности о характеристиках будущей новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что складной смартфон Vivo следующего поколения получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, боковой сканер отпечатков пальцев, перископический телеобъектив и поддержку беспроводной зарядки.

В более ранних утечках говорилось, что модель обзаведётся большой AMOLED-панелью, обрамлённой тонкими рамками, с высокой частотой обновления. 50-Мп основной камерой, дополненной сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом. Аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч и корпусом с рейтингом водонепроницаемости IPX8.

Ожидается, что новый складной смартфон Vivo будет представлен в третьем квартале текущего года.