Запуск новинки ожидается в мае.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своего ультратонкого смартфона Galaxy S25 Edge и даже случайно раскрыла цены новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что в документе, размещённом на сайте канадского отделения Samsung и посвящённом скидкам на Galaxy Tab S10 FE, был указан и Galaxy S25 Edge в качестве смартфона, который можно приобрести для участия в акции, предполагающей снижение стоимости планшета.

Помимо серийного номера, соответствующего Galaxy S25 Edge, и цветовых оформлений Titanium Silver и Titanium Jet Black, в которых будет выпускаться новинка, были указаны и цены смартфона — стоимость модификации с накопителем на 256 ГБ составляет 1678 канадских долларов (примерно 1200 долларов США/1100 евро), а ценник версии с хранилищем на 512 ГБ установлен на отметке в 1858 канадских долларов (около 1350 долларов США/1200 евро).

В более ранних утечках говорилось, что Samsung Galaxy S25 Edge получит высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, основную камеру с 200-Мп датчиком и ультратонкий корпус, что негативно скажется на ёмкости его аккумуляторной батареи, которая составит около 3900 мА·ч.

Официальная презентация смартфона Galaxy S25 Edge ожидается 13 мая текущего года, тогда как глобальный запуск должен состояться спустя две недели после этого события.