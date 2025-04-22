Новинка оснащается 6.67-дюймовой AMOLED-панелью.

Компания Oppo презентовала свой новый смартфон Oppo K13, оснащённый ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание GSMArena.

Смартфон Oppo K13 получил 6.67-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки имеется 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной в круглом вырезе экрана располагается 16-Мп камера для селфи и видеозвонков. Дополнительно имеется ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта для улучшения обработки фотографий.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, которая, по словам производителя, способна полностью восполнить заряд за 56 минут. Несмотря на ёмкий аккумулятор, толщина устройства составляет 8.45 мм при весе 208 г.

Источник фото: GSMArena

Модель оснащается сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран и двумя стереодинамиками, имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65 и возможность работы в перчатках. Новинка поставляется с предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение двух лет и апдейты безопасности на протяжении трёх лет. Устройство предлагается в чёрном (Prism Black) и фиолетовом (Icy Purple) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Oppo K13 в индийской рознице начинается от 17 999 рупий (210 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, достигая 19 999 рупий (235 долларов США) за вариант 8 ГБ+256 ГБ. Ожидается, что в будущем новинка выйдет и на мировой рынок.