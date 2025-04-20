Запуск новинки состоится 22 апреля.

Компания Vivo представит свой новый смартфон Vivo T4 через несколько дней, а пока продолжает публиковать данные о характеристиках будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Производитель сообщает, что смартфон Vivo T4 будет оснащён дисплеем, изогнутым с четырёх сторон и, как утверждается, обладающим наибольшей яркостью в своём сегменте — пиковое её значение составит 5000 нит. Также новинка получит 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX882 и поддержкой записи видео в формате 4K.

На сайте Flipkart указано, что экран новой модели выполнен по технологии AMOLED и характеризуется частотой обновления 120 Гц. Для дополнительной защиты дисплея будет применяться стекло Schott Shield Glass и защитная плёнка.

В более ранних утечках сообщалось, что новинка будет снабжаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и аккумуляторной батареей ёмкостью 7300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Модель будет представлена в цветовых версиях Phantom Grey и Emerald Blaze.

Официальная презентация смартфона Vivo T4 должна состояться 22 апреля текущего года.