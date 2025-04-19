И это несмотря на увеличение быстродействия в синтетических тестах.

Совсем недавно компания Nvidia выпустила новый графический драйвер версии 576.02, который добавил поддержку для игровой видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, исправил ряд ошибок в играх и некоторые проблемы с чёрными экранами.

Источник фото: Nvidia

Немецкий сайт ComputerBase провёл тесты, в ходе которых было выявлено, что рост быстродействия в бенчмарках 3DMark действительно есть — для моделей GeForce RTX 5070 и выше он составляет от 6 до 8%, если сравнивать результаты новой версии драйвера с вариантом, доступным при запуске. Интересно, что улучшения не коснулись моделей серии GeForce RTX 40, что было доказано журналистами издания Videocardz на примере GeForce RTX 4090.

К сожалению, если в синтетических тестах драйвер версии 576.02 принёс повышение быстродействия, то в играх не всё так гладко — как утверждают некоторые обладатели видеокарт серии GeForce RTX 50, после установки свежего апдейта в играх видеоадаптеры ведут себя странно, завышая тактовую частоту, что приводит к увеличенным температурным показателям, чего быть не должно. Предполагается, что проблема заключается в неправильной работе тепловых датчиков после установки обновления, в результате чего повышается и тактовая частота, так как тепловой мониторинг не может предоставить точные данные.

В том случае, если проблем с видеокартой GeForce RTX 50 на более старой версии драйвера не наблюдается, рекомендуется не обновляться, пока Nvidia не исправит ошибки.