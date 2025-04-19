Запуск модели ожидается 24 апреля.

Компания Motorola готовится расширить ассортимент своих смартфонов, в ближайшее время представив несколько новых моделей, в том числе Motorola Edge 60, данными о характеристиках которого поделился информатор Эван Бласс, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что смартфон Motorola Edge 60 будет оснащён 6.7-дюймовой изогнутой pOLED-панелью с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7300 (а не Dimensity 7400, как говорилось в более ранних утечках), до 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 12 ГБ благодаря поддержке виртуальной памяти и хранилищем объёмом 512 ГБ.

На задней панели в квадратном модуле разместится 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-700C и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а на фронтальной стороне расположится 50-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Источник фото: Gizmochina

Питанием устройство обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 68 Вт. Новинка получит защиту от пыли и воды с рейтингом IP69 и сертификат MIL-STD-810H.

Ожидается, что смартфон Motorola Edge 60 дебютирует 24 апреля совместно с моделями Razr 60 и Edge 60 Pro.