Стоимость модели стартует от $315.

Motorola представляет свой новый планшет Moto Pad 60 Pro, обладающий привлекательным соотношением цены и качества, пишет издание GSMArena.

Планшет Moto Pad 60 Pro снабжается 12.7-дюймовым экраном LCD LTPS с разрешением 2944x1840 точек и частотой обновления до 144 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 8300, 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом 128/256 ГБ.

На тыльной стороне устройства имеется 13-Мп основная камера, а на фронтальной панели располагается 8-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 10 200 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки. Планшет поддерживает работу со стилусом Moto Pen Pro, входящим в комплект поставки, и имеет ряд встроенных функций от Google с использованием технологий искусственного интеллекта.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка оснащена четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos и слотом расширения для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ. Модель предлагается в цветовом оформлении Pantone Bronze Green.

Стоимость планшета Moto Pad 60 Pro в индийской рознице составляет 26 999 рупий (315 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а вариант 12 ГБ+256 ГБ оценён в 29 999 рупий (350 долларов США). В Индии новинка поступит в продажу с 23 апреля текущего года.