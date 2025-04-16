Новинка может получить лишь поддержку Touch ID.

Компания Apple продолжает работу над своим первым складным смартфоном, неофициально называемым iPhone Fold — в свежей утечке от информатора Instant Digital утверждается, что новинка получит достаточно внушительный ценник, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/9to5Mac

По данным информатора, стоимость первого складного смартфона от Apple будет стартовать от 2100-2300 долларов США, что почти вдвое больше по сравнению с ценой на базовый iPhone 16 Pro Max. Стоимость моделей, оснащённых накопителями большего объёма, окажется ещё выше.

Учитывая, что предполагаемый iPhone Fold станет первым складным смартфоном Apple, высокая цена вряд ли кого-то удивит, тем более, что дебютное складное устройство Samsung, Galaxy Z Fold, имело стартовую стоимость около 2000 долларов США.

Ожидается, что складной смартфон Apple будет иметь форм-фактор в виде книги и получит 7.76-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 2713x1920 точек, а также 5.49-дюймовый внешний экран с разрешением 2088x1422 точек и селфи-камерой в вырезе. Как утверждает информатор Digital Chat Station, новинка не будет поддерживать Face ID, а ограничится Touch ID.