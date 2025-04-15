Новинки заметно быстрее предшественниц, но только с DLSS 4.

Компания Nvidia анонсирует самые дешёвые (в настоящий момент) настольные игровые видеокарты серии GeForce RTX 50, пишет издание Neowin со ссылкой на материал сайта VideoCardz.

Источник фото: Nvidia

Игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет выпускаться в двух конфигурациях с объёмом видеобуфера на 8 и 16 ГБ, стоимость которых составит 379 и 429 долларов США соответственно, что на 30 и 70 долларов дешевле по сравнению с соответствующими конфигурациями модели предшествующего поколения.

Обе версии имеют 4608 ядер CUDA, чипы памяти GDDR7, 128-битную шину, предлагая пропускную способность 448 Гбайт/c, и TDP 180 Вт.

Модель Nvidia GeForce RTX 5060 будет представлена в единственной конфигурации с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 и получит рекомендованный ценник 299 долларов США, то есть ровно такой же, как и предшественница. Новинку оснастят 3840 ядрами CUDA и шиной на 128 бит. Пропускная способность памяти составит 448 Гбайт/с, а показатель TDP будет достигать 150 Вт.

На графиках, опубликованных Nvidia и отражающих производительность новинок, видно, что наибольший прирост быстродействия по сравнению с моделями предшествующих поколений для новинок достигается за счёт технологии DLSS 4, тогда как без её использования увеличение производительности значительно меньше, что заметно на примере Resident Evil 4.

Источник фото: VideoCardz

Запуск Nvidia GeForce RTX 5060 Ti состоится 16 апреля, тогда как GeForce RTX 5060 дебютирует лишь в мае текущего года.