Раскрыты дизайн и стоимость аппарата.

Несколько часов назад был анонсирован новый смартфон от Motorola со стилусом, Moto G Stylus (2025), а сейчас в сети Интернет появляются свежие данные об ещё одной аналогичной модели, Motorola Edge 60 Stylus, пишет издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena/yabhishekhd/X

Как видно на представленных рендерах, новинка получит плоский экран с круглым вырезом для селфи-камеры и квадратный модуль камеры на задней панели.

По ряду ключевых характеристик Motorola Edge 60 Stylus соответствует Moto G Stylus (2025), имея 6.7-дюймовый pOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основную камеру на задней панели, дополненную 13-Мп модулем, 32-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающую быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт, а также беспроводную на 15 Вт. Новинка будет работать под управлением ОС Android 15.

Единственным заметным отличием является наличие другого, хоть и схожего по спецификациям, чипсета — если Moto G Stylus (2025) оснащается чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, то Motorola Edge 60 Stylus имеет SoC Snapdragon 7s Gen 2.

Стоимость смартфона Motorola Edge 60 Stylus, оснащённого 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, в индийской рознице, как сообщается, составит 22 999 рупий (265 долларов США), а запуск новинки состоится 17 апреля, то есть ровно в ту же дату, что и дебют Moto G Stylus (2025) в США.