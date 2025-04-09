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Анонсирован Moto G Stylus (2025) с 6.7-дюймовым экраном, Snapdragon 6 Gen 3 и 50-Мп основной камерой
Новинка имеет 8 ГБ оперативной памяти.

Motorola анонсирует свою новую модель смартфона среднего класса со стилусом Moto G Stylus (2025), пишет издание GSMArena.

Смартфон Moto G Stylus (2025) снабжается 6.7-дюймовой pOLED-панелью с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки располагается 50-Мп основная камера с датчиком Sony Lytia LYT-700C и оптической стабилизацией изображения, соседствующая с 13-Мп сверхширокоугольным объективом с поддержкой макросъёмки, а на фронтальной имеется 32-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 68 и 15 Вт соответственно. Новинка имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, который дополнительно имеет сертификат MIL-STD-810H, указывающий на его стойкость к ряду внешних негативных воздействий.

Источник фото: GSMArena

Модель поставляется с предустановленной ОС Android 15 и предлагается в следующих цветовых оформлениях от Pantone – Gibraltar Sea и Surf the Web. Обе версии имеют отделку из искусственной кожи.

В США смартфон Moto G Stylus (2025) поступает в продажу с 17 апреля по стартовой цене 400 долларов, а в Канаде появится 13 мая. Информация о запуске новинки в других регионах в настоящее время не предоставляется.

#moto g stylus #moto g stylus (2025)
Источник: gsmarena.com
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