Это может быть особенно полезно для бюджетных моделей.

Компания Google может внедрить в свою новейшую ОС Android 16 совершенно новую функцию, которая позволит ускорить процесс установки приложений, особенно на бюджетных моделях, пишет издание Android Authority.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что Google добавляет в Android 16 функцию облачной компиляции, что позволит компилировать приложения на удалённых серверах вместо совершения тех же действий непосредственно на устройстве.

Конечно, владельцы современных среднебюджетных и флагманских моделей вряд ли испытывают трудности при установке приложений, а вот обладателям более старых и бюджетных смартфонов, оснащённых медленными накопителями и слабыми чипсетами, данная функция может быть полезна, так как она снижает нагрузку на устройство.

Отмечается, что в настоящее время новая функция находится на этапе внутреннего тестирования, так как, судя по всему, не используется в публичных версиях Android 16, что может быть связано с необходимостью настройки сопутствующей инфраструктуры, в частности Google Play.

Новая функция, предположительно, будет опциональной, так как увеличит объём данных, которые будет необходимо загрузить в процессе установки приложений.