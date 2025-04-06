Запуск новинок ожидается во второй половине 2025 года.

Затянувшийся запуск One UI 7 заставил клиентов Samsung выразить своё недовольство. К счастью, южнокорейский гигант может исправиться, выпустив следующую версию своей оболочки, One UI 8, гораздо раньше, пишет издание SamMobile.

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Утверждается, что предстоящие складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, дебютирующие во второй половине текущего года, будет выпущены сразу с новейшей One UI 8 на базе Android 16.

С учётом того, что Google собирается выпустить стабильную версию своей ОС Android 16 во втором квартале 2025 года, предположительно в июне, это означает, что запуск One UI 8 может состояться через несколько недель после этого события.

В настоящее время неизвестно, насколько долго продлится программа предварительного тестирования One UI 8, и будет ли она проводиться вообще, но в случае её проведения первыми в очереди окажутся модели серии Galaxy S25.

Чуть ранее сообщалось, что Samsung уже тестирует One UI 8 на нескольких моделях смартфонов.