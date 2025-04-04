Кроме того, новинка получила 108-Мп основную камеру и батарею на 5230 мАч.

Компания Honor презентовала первого представителя своей новой линейки Honor 400, выпустив модель Honor 400 Lite, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor 400 Lite оснастили 6.7-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Модуль камеры на задней панели, вмещающий в себя основную камеру со 108-Мп сенсором размером 1/1.67 дюйма, диафрагмой f/1.75 и трёхкратным оптическим зумом, дополненную 5-Мп сверхширокоугольным объективом, имеет прямоугольную форму с треугольным выступом. На фронтальной стороне в прямоугольном вырезе экрана располагается 16-Мп селфи-камера и светодиодная вспышка.

Новинка получила отдельную кнопку AI Camera Button, расположенную на правой грани и выполняющую целый ряд функций, в том числе запуск приложения камеры, изменение масштаба, осуществление видео- и фотосъёмки, использование возможностей с применением технологий ИИ.

Устройство снабжено аккумуляторной батареей ёмкостью 5230 мА·ч с поддержкой быстрой 35-Вт зарядки, оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, и поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15. К сожалению, слотом для карт памяти новинка не обладает. Модель поставляется в чёрном, зелёном и сером цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Honor 400 Lite с конфигурацией 8 ГБ + 256 ГБ в Австрии составляет 269 евро по предварительному заказу и 299 евро в розничной продаже с первыми поставками 8-9 апреля. Ожидается, что в ближайшее время новинка поступит в продажу и в других регионах.