Новые модели получат ядра на базе Zen 5.

Компания AMD выпустит свою новую линейку настольных APU Ryzen 9000G, которые придут на смену текущей серии Ryzen 8000G, к концу 2025 года — об этом сообщает информатор HXL, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Утверждается, что предстоящие настольные APU Ryzen 9000G будут оснащаться новейшими ядрами Zen 5.

Количество ядер, как сообщается, также увеличится, так как новые APU станут частью поколения Strix Point с гибридной конструкцией, в настоящее время насчитывающей до двенадцати ядер — четыре высокопроизводительных Zen 5 и восемь эффективных Zen 5c.

Кроме того, новинкам приписывается наличие более мощного iGPU, так как топовая модель Strix Point имеет 16 вычислительных блоков на базе архитектуры RDNA 3.5, тогда как Ryzen 8000G оснащаются встроенным графическим процессором, имеющим до 12 вычислительных блоков на основе более старой архитектуры RDNA 3.

Также новые модели, как сообщается, должны получить улучшенный нейронный процессор XDNA 2 с вычислительными возможностями до 50 TOPS, что позволит использовать новые APU от AMD в устройствах под брендом Copilot+ PC.

Ожидается, что настольные APU Ryzen 9000G от AMD будут запущены в четвёртом квартале текущего года.