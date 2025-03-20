Данный процесс связывают с укреплением евро.

Компания Nvidia снижает цена на своё новое поколение игровых видеокарт GeForce RTX 50 в ЕС — об этом пишет издание Neowin со ссылкой на материал сайта Videocardz.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что стоимость флагманской модели, GeForce RTX 5090, в ЕС снижается на 4 %, что в денежном выражении отражается в виде падения цены с 2329 до 2229 евро. Ценник GeForce RTX 5080 уменьшился на 50 евро, достигнув показателя 1119 евро, GeForce RTX 5070 подешевела на 30 евро (до 619 евро), тогда как стоимость GeForce RTX 5070 Ti осталась прежней.

В Великобритании цена GeForce RTX 5090 также снизилась, но не так заметно — флагманская модель стала дешевле на 50 фунтов стерлингов.

Отмечается, что Nvidia снижает цены на свои видеокарты серии GeForce RTX 50 на фоне укрепления евро. Несмотря на снижение рекомендованной стоимости, реальные цены новинок могут быть заметно выше, хотя совсем недавно Nvidia пообещала постепенно исправить ситуацию, насытив рынок новыми моделями, чтобы удовлетворить спрос со стороны покупателей, что должно привести к снижению ценников.