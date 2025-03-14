Компания увеличивает объёмы поставок видеокарт.

Запуск новой линейки игровых видеокарт GeForce RTX 50 нельзя назвать удачным, так как ему сопутствовал целый ряд проблем, в том числе завышенные цены новинок на фоне высокого спроса и недостаточного количества первоначальных запасов — как сообщает издание NotebookCheck со ссылкой на материал Tweak Town, представитель Nvidia заверил, что компания обещает исправить сложившуюся ситуацию.

Источник фото: Nvidia

По словам представителя Nvidia, в настоящее время компания работает со своими партнёрами и ритейлерами с целью нормализации цен на новинки, чтобы они соответствовали рекомендованному уровню. Для этого компания увеличивает объёмы поставок, чтобы имеющиеся запасы в магазинах соответствовали спросу со стороны покупателей.

Кроме того, Nvidia поделилась данными об объёмах продаж новинок, заявив, что видеокарт серии GeForce RTX 50 за первые пять недель было отгружено в пять раз больше по сравнению с показателями продаж линейки GeForce RTX 40 за этот же период.

Издание отмечает, что в данном случае Nvidia немного лукавит, так как в первые пять недель после запуска на рынке фактически присутствовала лишь GeForce RTX 4090, появившаяся 12 октября 2022 года, а RTX 4080 дебютировала лишь 16 ноября, тогда как за этот же период текущего года успело выйти уже четыре представительницы серии GeForce RTX 50, поэтому данное сравнение может вводить в заблуждение.