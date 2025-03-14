Новинка будет обладать высокими характеристиками.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового планшета OnePlus Pad 2 Pro с высокими характеристиками, который присоединится к OnePlus Pad 2, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что планшет OnePlus Pad 2 Pro будет оснащаться 13.2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3.4K, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

На задней панели новинки будет располагаться 13-Мп камера, а на фронтальной стороне разместится 8-Мп модуль для селфи и видеозвонков. Обеспечивать автономную работу устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мА·ч. Также будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 67 или 80 Вт — судя по всему, данный параметр ещё не утверждён.

В настоящее время неизвестно, будет ли планшет OnePlus Pad 2 Pro официально представлен за пределами Китая, и какова будет стоимость новинки.