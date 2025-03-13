В настоящее время рекламные сообщения отключить нельзя.

Компания Microsoft в рамках мартовского Patch Tuesday выпустила обязательное обновление KB5053598 для Windows 11 24H2, которое исправляет ряд известных проблем, но добавляет назойливую рекламу, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что пользователи, установившие апдейт KB5053598, могут столкнуться с рекламным сообщением с предложением подписки Xbox Game Pass на странице настроек, причём отключить его в настоящее время не представляется возможным.

Ещё одна рекламная вставка рекомендует сделать резервную копию данных на ПК, попутно рекомендуя использовать OneDrive и аккаунт Microsoft.

Источник фото: Windows Latest

Среди улучшений журналисты издания особо отмечают более быструю работу Проводника при работе с папками, содержащими большое количество медиафайлов. Также теперь можно отключить назойливую кнопку Start OneDrive, используя для этого правую кнопку мыши. Кроме того, Проводник получил ряд исправлений, в том числе устранение бага, выраженного в невозможности перехода по URL-адресу, введённому в адресной строке, и ошибки отображения содержимого боковой панели в полноэкранном режиме.

Также апдейт принёс новую кнопку общего доступа, позволяющую делиться файлами непосредственно из списка переходов на Панели задач, устранил баг с отображением HDD в виде SSD в Диспетчере задач и решил проблему с загрузкой CPU на 100 % при выходе на Рабочий стол из спящего режима.