Производитель обещает выпускать обновления ОС и безопасности для новинки в течение шести лет.

Компания Samsung презентует новую бюджетную модель Galaxy F16 5G с новейшей оболочкой One UI 7 на основе Android 15 и длительным периодом выхода программных обновлений, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Samsung Galaxy F16 5G имеет 6.7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+ (1080x2340 точек), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит, чипсет MediaTek Dimensity 6300, 4/6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства размещается 50-Мп основная камера, дополненная 5-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп макродатчиком, а на фронтальной панели в каплевидном вырезе экрана располагается 13-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Также новинка оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 25-Вт зарядки, картой памяти microSD и боковым сканером отпечатков пальцев. Модель выпускается в чёрном, зелёном и голубом цветовых оформлениях.

Смартфон поддерживает стандарт 5G и поставляется с предустановленной One UI 7 на базе Android 15. Производитель обещает выпускать обновления ОС и апдейты безопасности для новинки в течение последующих шести лет.

Базовая версия Samsung Galaxy F16 5G в индийской рознице будет предлагаться за 11 499 рупий (132 доллара США). В продажу новинка поступит 13 марта текущего года.