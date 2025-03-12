Также новинка имеет батарею на 5500 мАч.

Компания Vivo представила свою новую модель в линейке Y29, получившую поддержку 5G, большой экран и ударопрочный корпус, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Vivo Y29s 5G оснащается 6.74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600x720 точек, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 570 нит, 6-нм чипсетом MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающим поддержку стандарта 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 объёмом 256 ГБ.

На задней панели устройства располагается двойная камера, включающая в себя 50-Мп основной сенсор, дополненный 0.08-Мп вспомогательным датчиком, а на фронтальной стороне имеется 5-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Обеспечивает автономную работу смартфона аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, новинка снабжена боковым сканером отпечатков пальцев, ударопрочным корпусом, соответствующим военному стандарту, с защитой от пыли и влаги с рейтингом IP64, слотом для карты памяти microSD, портом USB Type-C, поддержкой Wi-Fi (2.4 ГГц/5.0 ГГц), Bluetooth 5.4 и GPS. Также в некоторых регионах доступен модуль NFC.

Поставляется новинка с предустановленной Funtouch OS 15 на базе Android 15. Размеры устройства составляют 167.30x76.95x8.19 мм при весе 199 г. Модель выпускается в титаново-золотом (Titanium Gold) и нефритово-зелёном (Jade Green) цветовых оформлениях.

Данными о стоимости смартфона Vivo Y29s 5G издание к настоящему времени не располагает.