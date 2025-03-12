Запуск новинки должен состояться не ранее, чем через несколько недель.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового смартфона с флагманским чипсетом, который придёт на смену Ace 3V, пишет издание GSMArena.

OnePlus Ace 5 Pro. Источник фото: GSMArena

В настоящее время неизвестно, под каким названием выйдет новинка — предположительно, это будет Ace 5V или Ace 5S. Утверждается, что новая модель получит плоскую панель LTPS OLED с диагональю 6.83 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительный чипсет MediaTek Dimensity 9400+ и 50-Мп основную камеру на задней панели.

Новинка будет иметь неброский дизайн и новую кнопку, которая придёт на смену слайдеру оповещений. Производитель может оснастить устройство аккумулятором ёмкостью 7500 мА·ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт или батареей на 7000 мА·ч с зарядкой на 100 Вт — судя по всему, окончательное решение ещё не принято.

Официальный дебют новинки ожидается не ранее, чем через несколько недель.