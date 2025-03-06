Dimensity 9400 был смещён на вторую позицию.

Флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite вернул себе лидерство в рейтинге AnTuTu за февраль текущего года, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Сообщается, что в февральском топе AnTuTu чип Snapdragon 8 Elite в составе смартфона OnePlus Ace 5 Pro занял первую строчку с результатом 2 890 600 баллов, подвинув топовый чипсет Dimensity 9400 от MediaTek, которым оснащается Vivo X200 Pro, на второе место, хотя разница невелика — прошлый лидер, теперь находящийся на втором месте, набрал 2 884 682 очка.

На третьей и четвёртой позициях с активом в 2 879 356 и 2 868 237 баллов расположились RedMagic 10 Pro+ и iQOO 13, также оснащённые SoC Snapdragon 8 Elite, а замыкает пятёрку лидеров iQOO Neo 10 Pro с Dimensity 9400, набрав 2 840 168 очков.

Ещё три модели с чипсетом Snapdragon 8 Elite, а именно OnePlus 13, Realme GT 7 Pro и Redmi K80 Pro, занимают шестое, седьмое и девятое места, тогда как Oppo Find X8 Pro и Oppo Find X8, оснащённые SoC Dimensity 9400, расположились на восьмой и десятой строчках.

Машинный перевод. Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Отмечается, что не все флагманские смартфоны могут попасть в рейтинг AnTuTu, так как для этого от модели требуется пройти не менее 1000 тестов за месяц.