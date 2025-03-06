Новинка присоединяется к моделям Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+.

Компания Realme расширяет свою линейку смартфонов 14 Pro, представив модель Realme 14 Pro Lite, которая присоединяется к уже дебютировавшим Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+, уступая им по ряду характеристик, пишет издание GSMArena.

Смартфон Realme 14 Pro Lite снабжается 6.7-дюймовым OLED-экраном, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass 7i, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, чипсетом Snapdragon 7s Gen 2, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки располагается 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 8-Мп серхширокоугольным объективом с углом обзора 112 градусов, а на фронтальной стороне имеется 32-Мп селфи-камера.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч, что на 800 мА·ч меньше по сравнению с 14 Pro, хотя мощность зарядки идентична — 45 Вт. Новинка поставляется с предустановленной Realme UI 5.0 на базе Android 14, тогда как модели Pro и Pro+ были выпущены с Realme UI 6.0 на основе Android 15.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, Realme 14 Pro Lite оснащается сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, и двумя динамиками, а также имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65, тогда как Pro-версия обладает рейтингом IP68/69. Выпускается новинка в следующих цветовых оформлениях — золотистом (Glass Gold) и фиолетовом (Glass Purple).

Стоимость смартфона Realme 14 Pro Lite в Индии составляет 21 999 рупий (250 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а вариант 8 ГБ+256 ГБ оценён в 23 999 рупий (275 долларов США).