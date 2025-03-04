Стоимость новинки начинается от 115 долларов.

Компания Xiaomi выпускает свой новый бюджетный смартфон Poco M7, являющийся переименованным Redmi 14C, пишет издание GSMArena.

Смартфон Poco M7 оснащается 6.88-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и сертификатом TÜV Rheinland, который указывает на низкий уровень синего света и отсутствие мерцания, что снижает нагрузку на зрение в процессе длительного использования устройства. Новинка снабжена чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

На задней панели модели размещается круглый модуль камеры, вмещающий в себя два датчика — основной с разрешением 50 Мп и вспомогательный. Селфи-камера на фронтальной стороне представлена 8-Мп сенсором. Питает новинку аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой 18-Вт зарядки.

Смартфон оснащён слотом для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ, пылевлагозащищённым корпусом, 3.5-мм аудиоразъёмом и FM-радио. Новинка поддерживает стандарт связи 5G и поставляется с предустановленной HyperOS на базе Android 14. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение последующих двух лет и апдейты безопасности на протяжении четырёх лет. Модель будет представлена в зелёном (Mint Green), чёрном (Satin Black) и голубом (Ocean Blue) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Poco M7 доступен в индийской рознице по цене от 9999 рупий (115 долларов США) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, тогда как конфигурация 8 ГБ + 128 ГБ стоит 10 999 рупий (126 долларов США).