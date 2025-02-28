Некоторым пользователям это может быть полезно, тогда как другие не в восторге от настойчивых рекомендаций.

Компания Microsoft уже давно использует всплывающие баннеры и уведомления в меню и настройках Windows в рекламных целях, настойчиво рекомендуя тот или иной продукт, а совсем недавно с очередным предложением от софтверного гиганта столкнулись некоторые пользователи Windows 11, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что новый баннер в приложении «Параметры» настоятельно советует клиентам Microsoft сделать резервную копию пользовательских данных. В том случае, если нажать на кнопку «Продолжить», запустится приложение Windows Backup, которое позволит осуществить процесс резервного копирования.

Источник фото: Windows Latest

Журналисты Windows Latest протестировали возможность создания бэкапа, отключив полноценное резервное копирование, но пользовательские настройки и предпочтения всё-равно сохранялись в виде бэкапа в OneDrive. В случае отключения всех переключателей для резервного копирования настроек и предпочтений в облако, баннер появлялся в приложении «Настройки».

Отмечается, что в том случае, если баннер отклонить, он больше не появляется, но подобное поведение может раздражать некоторых пользователей, которые не собираются создавать резервные копии в облачном хранилище OneDrive, учитывая, что бесплатная версия имеет ограниченный объём, поэтому все данные, без дополнительной платы сохранить не представляется возможным.

Конечно, есть и положительный момент демонстрации данного баннера — клиенты Microsoft, которым необходимо быстро настроить новый ПК, могут воспользоваться функцией резервного копирования в облако. Остальным же пользователям рекомендуется отключить навязчивые рекламные сообщения в настройках.