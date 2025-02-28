Производитель сдержал своё слово.

Компания Nvidia, как и обещала, выпустила новую версию графического драйвера 572.60 WHQL, решающую проблему с появлением «чёрных экранов» в случае использования видеокарт серии GeForce RTX 50, пишет издание Neowin.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Жалобы на появление «чёрных экранов» начали поступать от владельцев игровых видеокарт линейки GeForce RTX 50 ещё несколько недель назад, но действенного решения не было. Некоторым пользователям помогало снижение частоты обновления до 60 Гц, другие же использовали стандарт PCIe 4.0 вместо 5.0 в качестве временного решения. Несколько дней назад некоторые производители выпустили vBIOS, устраняющий данную неполадку, но обновление графических драйверов выглядит более простым решением.

Помимо устранения бага с «чёрными экранами», новый драйвер добавляет поддержку Monster Hunter Wilds от Capcom, а также технологии DLSS 4 в Naraka Bladepoint, благодаря чему видеокарты серии GeForce RTX 50 обеспечивают многократный рост fps — в 3.2 раза для GeForce RTX 5070 Ti, в 3.1 раза для RTX 5080 и 3.9 раза для RTX 5090.

Источник фото: Neowin

Не обошлось и без исправления других проблем, в частности исключения сбоев при запуске Adobe Substance 3D Sampler, повреждений текстуры при запекании с использованием трассировки лучей в Adobe Substance 3D Painter, небольших искажений изображения на 2D-шаблонах в ряде приложений, неполадок со звуком при подключении видеоадаптера через DisplayPort 1.4 с DSC при очень высокой частоте обновления, низкой производительности в тестах CUDA Vpath для видеокарт Blackwell в VRay 6 и подтормаживаний некоторых приложений в SteamVR в случае использования видеокарт серии GeForce RTX 50.

Полный перечень уже исключённых недочётов и ещё не решённых проблем доступен в официальном документе.