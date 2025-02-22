Владельцам проблемных моделей компания посоветовала обратиться к производителям.

Компания Nvidia отреагировала на появление сообщений о том, что некоторые модели GeForce RTX 5090 и RTX 5090D имеют меньшее количество ROP по сравнению с заявленными характеристиками, подтвердив данную проблему, а также отметив, что этому подвержена и GeForce RTX 5070 Ti, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Совсем недавно стало известно, что ряд моделей GeForce RTX 5090 и китайской версии, GeForce RTX 5090D, имеют только 168 ROP вместо заявленных 176, что влияет на производительность в некоторых играх. В настоящее время доступна информация, что проблеме могут быть подвержены некоторые видеоадаптеры производства Zotac, MSI, Gigabyte, Manli, Inno3D и Palit.

Nvidia подтверждает данную информацию, сообщая, что сотрудники компании изучили проблему, выявив около 0.5 % видеокарт, которые оснащены меньшим числом ROP. Интересно, что в сообщении говорится не только о GeForce RTX 5090/RTX 5090D, но и недавно вышедшей GeForce RTX 5070 Ti.

Компания отмечает, что падение графической производительности для проблемных видеокарт в среднем составляет 4 %, тогда как быстродействие в вычислительных нагрузках и задачах с применением технологий ИИ не снижается.

Пользователям, которые обнаружили меньшее количество ROP, Nvidia рекомендует обратиться к производителю модели для замены видеокарты. Компания заявляет, что производственный сбой, который привёл к данной проблеме, в настоящий момент устранён.

Запуск серии игровых видеокарт GeForce RTX 50 и ранее нельзя было назвать гладким, учитывая наличие проблем с доступностью, ценами, работоспособностью и случаи с оплавлением кабелей питания, а недостающее число ROP только добавляет ещё ряд вопросов к отделу Nvidia, который ответственен за контроль качества.