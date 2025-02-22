Показатель fps может падать на несколько процентов.

Запуск игровых видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 50 нельзя назвать успешным, так как помимо скудных первоначальных запасов, что не позволило целому ряду потенциальных покупателей приобрести желаемую новинку и даже заставило Nvidia разработать специальную программу для покупки, некоторые обладатели новых видеоадаптеров столкнулись с полной или частичной неработоспособностью своих приобретений, а иногда и с несоответствием реальных характеристик заявленным — как сообщает издание NotebookCheck со ссылкой на материал TechPowerUp, некоторые модели GeForce RTX 5090 обладают меньшим количеством ROP.

Источник фото: NotebookCheck/Zotac

Сообщается, что ряд видеокарт GeForce RTX 5090, в том числе модель от Manli и GeForce RTX 5090 Solid от Zotac, а также китайская версия GeForce RTX 5090D от MSI, имеют на 4.5 % блоков ROP меньше по сравнению со стандартным вариантом — если официально заявляется о 176 ROP, то у данных моделей их всего 168.

Источник фото: NotebookCheck/TechPowerUp

Блоки растеризации (Raster Operating Units, ROP) отвечают за обработку данных пикселей, поэтому уменьшенное их количество может повлиять на производительность в некоторых играх, что и показал тест TechPowerUp — в частности, в Elden Ring в разрешении 4K показатель fps у модели Zotac GeForce RTX 5090 Solid с урезанным числом ROP оказался на 5.6 % меньше по сравнению с GeForce RTX 5090 Founders Edition, обладающей полноценным чипом.

Интересно, что журналистам издания ComputerBase досталась модель Zotac GeForce RTX 5090 Solid со стандартным GPU, оснащённым 176 ROP, поэтому ситуация ещё более запутанная, чем может показаться на первый взгляд.

К сожалению, официальных заявлений по этому поводу к настоящему времени не было, поэтому неизвестно, связана ли эта проблема с аппаратной частью, что, судя по всему, потребует замены видеокарт со стороны производителя, или же может быть решена программным путём.