Компания поспешила успокоить своих клиентов.

Несколько дней назад журналисты издания Neowin заметили, что Microsoft удалила процессоры Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка моделей, поддерживаемых Windows 11 24H2, но, как оказалось, владельцам данных CPU переживать не стоит — как выяснили сотрудники сайта Windows Latest, поддержка никуда не исчезла.

Источник фото: Windows Latest

После изучения нового списка процессоров для Windows 11 24H2 журналисты издания поспешили обратиться за разъяснениями непосредственно к представителям Microsoft, быстро получив ответ — по словам сотрудников софтверного гиганта, документ поддержки, в котором указывается перечень CPU, предназначен вовсе не для пользователей Windows 11, а для OEM-производителей, следующих указанным рекомендациям при подготовке своих новых ПК и ноутбуков.

Компания успокаивает своих клиентов, сообщая, что изменения в документе не повлияют на существующую поддержку процессоров, совместимых с Windows 11.

Отмечается, что логика Microsoft вполне понятна — производителям следует выпускать устройства со сравнительно новыми комплектующими, тогда как процессоры Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений дебютировали достаточно давно. При этом в документах поддержки для Windows 11 22H2 и 23H2 данные модели присутствуют.

Обычным пользователям, которые хотят проверить соответствие своих ПК и ноутбуков системным требованиям, выдвигаемым для установки и обновления Windows 11, компания рекомендует использовать приложение PC Health Check.

Кроме того, владельцы старых систем могут попробовать применит обходные пути, хотя Microsoft подталкивает своих клиентов к покупке новых ПК для установки Windows 11.