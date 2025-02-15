Большая часть усилий компании может быть направлена на рынок ИИ.

Запуск настольных игровых видеокарт серии GeForce RTX 50 был сопряжён с целым рядом трудностей, в том числе с небольшими первоначальными поставками новых моделей, а мобильные версии новой линейки и вовсе задержатся на несколько недель — об этом сообщает издание DigiTimes, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

Утверждается, что основные усилия Nvidia в настоящее время направлены на подготовку и выпуск продуктов, предназначенных для рынка ИИ, тогда как ресурсов на потребительские модели уже недостаточно, что заставило компанию перенести запуск мобильной линейки GeForce RTX 50 на более поздние сроки.

Также отмечается, что видеоадаптеры ещё не готовы к полноценному использованию в связи с нестабильной работой, что, судя по всему, связано с проблемами в драйверах, которые ещё предстоит решить, но из-за нехватки сотрудников, задействованных в этом, запуск задерживается.

В настоящее время говорится о переносе даты выхода игровых ноутбуков, оснащённых видеокартами серии GeForce RTX 50, на срок до двух месяцев — модели с GeForce RTX 5070/RTX 5070 Ti выйдут не ранее апреля, тогда как топовые продукты, снабжённые RTX 5090, появятся чуть раньше, а именно в марте.