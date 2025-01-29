MSI начнёт поставки RTX 5090 только в феврале, а StinceBuilt сообщает о крайне низких запасах.

Информация о весьма небольших первоначальных запасах моделей GeForce RTX 50 в очередной раз подтверждается компаниями MSI и StinceBuilt, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: MSI

Сообщается, что MSI задержит отправку моделей GeForce RTX 5090, заказанных на официальном сайте компании, до 6 февраля, хотя оформить предварительный заказ можно будет уже 30 января. Ситуация с запасами GeForce RTX 5080, судя по всему, менее напряжённая, так как отправка заказов будет осуществляться в тот же день, начиная с 30 января.

Отмечается, что в розничных магазинах приобрести новую модель, возможно, удастся в день запуска (30 января), хотя запасы, судя по всему, также будет весьма скудными. Сложившаяся ситуация даже заставляет некоторых нетерпеливых покупателей устанавливать палатки непосредственно возле торговых центров, чтобы оказаться в числе счастливчиков, которые первыми смогут приобрести новую видеокарту серии GeForce RTX 50.

Данные о небольших запасах моделей RTX 50 подтверждает и компания StinceBuilt, занимающаяся сборкой ПК, которая, по-видимому, вела переговоры с несколькими поставщиками видеокарт, сделав вывод, что запуск новой линейки будет достаточно напряжённым, а первоначальный объём поставок — минимальным.

Nvidia также подтвердила, что на старте продаж ожидается нехватка запасов новых моделей, хотя компания и работает над улучшением сложившейся ситуации.