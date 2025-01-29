Обновление решает целый ряд проблем.

Несколько дней назад стало известно о наличии целого ряда проблем в Windows 11 после январского обновления, а сегодня Microsoft оперативно решила часть из них, а также убрала блокировку, установленную ещё в декабре прошлого года, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что апдейт KB5050094 снимает блокировку обновления Windows 11 до версии 24H2 на ПК с функцией Auto HDR, которая ранее работала некорректно — теперь игры при активации данной функции не будут вылетать, а пользователи, рассчитывающие обновиться до новейшей версии ОС, наконец-то смогут это сделать.

Кроме того, обновление устраняет баг, приводивший к исчезновению курсора и выделения текста в ряде браузеров на базе Chromium, восстанавливает работоспособность внешних ЦАП и веб-камер, подключаемых при помощи USB, исправляет ошибку в приложении Ножницы Windows, приводившую к искажению снимков экрана, позволяет изменять часовой пояс без прав администратора, повышает скорость открытия Диспетчера задач, а также решает ряд других проблем.

Также апдейт вносит некоторые изменения в Проводник и улучшает Панель задач, которая получает более плавную анимацию и обработку предварительного просмотра приложений.

Отмечается, что обновление KB5050094 является необязательным, поэтому его можно пропустить в том случае, если ПК не был подвержен упоминаемым выше проблемам.