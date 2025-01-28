Пользователи жалуются на баги после установки апдейтов.

Январское обновление безопасности для ОС Windows 11 решает целый ряд проблем, но, как это часто бывает, приносит новые — как пишет издание Windows Latest, затронуты оказались как пользователи новейшей версии 24H2, так и более старой 23H2.

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Сообщается, что после установки апдейта KB5050009 для Windows 11 24H2 некоторые пользователи стали жаловаться на проблемы с аудиоустройствами, подключёнными через Bluetooth, в частности, с наушниками, которые успешно подключаются, но звук не передаётся. Кроме того, обновление нарушило работу целого ряда встроенных веб-камер, которые перестали определяться, а система демонстрировала сообщение «Камера не обнаружена».

Баг с внешними ЦАП, подключенными при помощи USB, коснулся не только пользователей Windows версии 24H2, но и 23H2 после инсталляции обновления KB5050021 — устройство перестаёт работать с ошибкой «Недостаточно системных ресурсов для завершения API».

Также после установки KB5050009 некоторые клиенты Microsoft столкнулись с зависаниями и вылетами при попытке использования Alt+Tab в процессе игры, неправильной работой Smart App Control и рядом других проблем.

Для эффективного устранения багов рекомендуется удалить проблемные апдейты, пока Microsoft не разберётся и не выпустит очередное обновление.