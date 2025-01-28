До старта продаж игровой видеокарты GeForce RTX 5080 осталось всего несколько дней, что даже заставляет ряд потенциальных покупателей идти на определённые жертвы ради желанной модели, хотя некоторые информаторы уже получили новинки в своё распоряжение, публикуя результаты их тестов — ранее RTX 5080 была протестирована в Geekbench и Blender, где заметно отстала от RTX 4090, а сейчас показала свои возможности в бенчмарке Time Spy с аналогичным итогом, пишет издание NotebookCheck.
Источник фото: Nvidia
Сообщается, что в тесте 3DMark Time Spy игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 набрала 32 701 балл, что на 10% меньше по сравнению с GeForce RTX 4090. На фоне своей предшественницы, GeForce RTX 4080, новинка выглядит в более выгодном свете, обгоняя модель предшествующего поколения на 19%.
Источник фото: NotebookCheck/Baidu
Кроме того, GeForce RTX 5080 обходит Radeon RX 7900 XTX на 4%, что не выглядит заметным достижением с учётом того, что рекомендованная стоимость новинки от Nvidia составляет 1000 долларов, тогда как модель от AMD в настоящее время продаётся за 950 долларов.
Конечно, в играх преимущество GeForce RTX 5080 должно быть более заметным, так как серия GeForce RTX 50 поддерживает новейшие технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation, позволяющие значительно повысить fps.