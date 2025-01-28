Новинка показала не слишком выдающийся результат.

До старта продаж игровой видеокарты GeForce RTX 5080 осталось всего несколько дней, что даже заставляет ряд потенциальных покупателей идти на определённые жертвы ради желанной модели, хотя некоторые информаторы уже получили новинки в своё распоряжение, публикуя результаты их тестов — ранее RTX 5080 была протестирована в Geekbench и Blender, где заметно отстала от RTX 4090, а сейчас показала свои возможности в бенчмарке Time Spy с аналогичным итогом, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что в тесте 3DMark Time Spy игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 набрала 32 701 балл, что на 10% меньше по сравнению с GeForce RTX 4090. На фоне своей предшественницы, GeForce RTX 4080, новинка выглядит в более выгодном свете, обгоняя модель предшествующего поколения на 19%.

Источник фото: NotebookCheck/Baidu

Кроме того, GeForce RTX 5080 обходит Radeon RX 7900 XTX на 4%, что не выглядит заметным достижением с учётом того, что рекомендованная стоимость новинки от Nvidia составляет 1000 долларов, тогда как модель от AMD в настоящее время продаётся за 950 долларов.

Конечно, в играх преимущество GeForce RTX 5080 должно быть более заметным, так как серия GeForce RTX 50 поддерживает новейшие технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation, позволяющие значительно повысить fps.