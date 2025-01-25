Результаты модели нового поколения не слишком обнадёживающие.

До запуска игровой видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 осталось ещё несколько дней, но результаты тестирования новинки продолжают появляться в сети Интернет — в частности, видеоадаптер был протестирован в Blender и Geekbench, пишет издание Guru3D.

Источник фото: Nvidia

В тесте OpenCL и Vulkan бенчмарка Geekbench видеокарта GeForce RTX 5080 под брендом MSI совместно с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, материнской платой MSI MPG 850 Edge TI Wi-Fi и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 набрала 256 138 и 261 836 очков соответственно — это на 7 и 22% выше по сравнению с GeForce RTX 4080.

В Blender новинка получила 9063.77 балла, что на 9.5% выше показателя модели предшествующего поколения.

Источник фото: Guru3D

Отмечается, что обычно видеокарты GeForce RTX 80-й серии обгоняли своих предшественниц 90-й серии, но GeForce RTX 5080, судя по всему, нарушает традицию — в тестах OpenCL и Vulkan новинка уступает GeForce RTX 4090 почти 20 и 2% соответственно, а в Blender позади на 18%.

Конечно, GeForce RTX 5080 имеет заметно меньше ядер CUDA по сравнению с RTX 4090 (10 752 против 16 384), хоть и основана на новейшей архитектуре Blackwell, что и сказывается на производительности. В играх результаты могут быть заметно лучше, в том числе благодаря поддержке новых технологий DLSS 4 и Multi Frame Generation.