Пользователи жалуются на проблемы после установки апдейта.

Обновление KB5049981, вышедшее для Windows 10 в январе текущего года, приводит не только к проблемам со службой System Guard Runtime Monitor Broke, о чём Microsoft призналась чуть ранее, но и приносит целый ряд других багов, с которыми уже столкнулись клиенты компании, пишет издание Windows Latest.

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Сообщается, что после установки апдейта KB5049981 некоторые владельцы внешних ЦАП, подключаемых к ПК при помощи USB, стали жаловаться на неработоспособность своих устройств и возникновении ошибки с предупреждением «Это устройство не может запуститься. (Код 10). Недостаточно системных ресурсов для завершения API».

Кроме того, ряд пользователей столкнулся с проблемами при использовании Wi-Fi, неверной работой портов USB, выраженной в невозможности передачи данных, хотя питание на устройства подаётся, а также некорректным функционированием приложения Ножницы Windows. Помимо этого, некоторые клиенты Microsoft жалуются на «синие экраны» (BSOD).

Наиболее действенным решением проблем, возникших после установки обновления KB5049981, судя по всему, является откат к предыдущей версии, так как неизвестно, когда именно Microsoft устранит новые обнаруженные баги.