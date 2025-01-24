Данный баг не должен влиять на производительность.

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила очередное обновление безопасности для ОС Windows 10 и Windows 11, как обычно, сопроводив его не только перечислением нововведений и исправлений, но и списком известных проблем — как сообщает издание Neowin, в перечне ошибок присутствовал и баг с SgrmBroker.exe, с которым столкнулись некоторые пользователи Windows 10.

Источник фото: Neowin

В своей документации Microsoft подтверждает, что ряд клиентов компании, использующих Просмотр событий Windows, мог увидеть ошибку, связанную с SgrmBroker.exe, которой сопутствует следующее сообщение: «Служба System Guard Runtime Monitor Broker завершена из-за следующей ошибки: %%3489660935».

Предупреждение выглядит достаточно серьёзным, но софтверный гигант сообщает, что бояться нечего, так как процесс SgrmBroker.exe относится к службе System Guard Runtime Monitor Broker, изначально созданной для Microsoft Defender, но уже давно не являющейся его частью, поэтому, несмотря на конфликт с инициализацией, какого-либо влияния на производительность, безопасность и стабильность системы быть не должно.

Кроме того, Microsoft сообщает, что в будущих обновлениях данная проблема будет решена навсегда. Вероятно, это означает, что затронутая служба будет отключена, как это сделано в ряде других версий Windows.