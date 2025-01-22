Дебют новинки ожидается после китайского Нового года.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra вскоре присоединится к двум другим моделям серии — это следует из сообщения главы подразделения смартфонов Xiaomi Лу Вейбинга, пишет издание NotebookCheck.

Xiaomi 14 Ultra. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Хотя высокопоставленный представитель Xiaomi не назвал точную дату дебюта Xiaomi 15 Ultra, он сообщил, что новинка будет запущена после китайского Нового года, который в текущем году начинается 29 января, то есть новинка потенциально дебютирует в феврале.

Также он отметил, что новая модель будет одновременно продаваться как в Китае, так и по всему миру, что подразумевает отсутствие задержки между китайским и глобальным запуском.

В более ранних утечках говорилось, что смартфон Xiaomi 15 Ultra будет оснащаться флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, системой из четырёх камер на задней панели, в том числе 50-Мп основной камерой, 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 50-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и 200-Мп перископическим телеобъективом, а также кремний-углеродной аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 50 Вт соответственно.