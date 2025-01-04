Новинка имеет 6.78-дюймовый дисплей и 50-Мп основную камеру.

Компания Huawei представила свой новый смартфон среднего класса Enjoy 70X, который получил ёмкую батарею и поддержку спутниковой связи, пишет издание GSMArena.

Смартфон Huawei Enjoy 70X оснащается изогнутой OLED-панелью с диагональю 6.78 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Питает новинку ёмкая аккумуляторная батарея на 6100 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Информацией об используемом чипсете производитель не делится, но чуть ранее новинка была замечена в базе данных Geekbench с 8 ГБ оперативной памяти и чипом Kirin 8000A 5G, снабжённым тремя ядрами, достигающими тактовой частоты 2.19 ГГц и тремя ядрами с частотой 1.84 ГГц, а также графическим процессором Mali-G610. В тестах Kirin 8000A 5G достиг результатов Qualcomm Snapdragon 695.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера с сенсором RYYB размером 1/1.56 дюйма и 2-Мп датчик глубины, а на фронтальной панели в круглом вырезе экрана размещается 8-Мп селфи-камера.

На боковой грани новинки имеется программируемая клавиша, применяемая для вызова часто используемых приложений, виджетов или контактов. Кроме того, устройство оснащается сканером отпечатков пальцев, расположенным под дисплеем.

Также новинка имеет поддержку китайской спутниковой системы связи Beidou, благодаря чему может отправлять и получать текстовые сообщения и изображения. Работает устройство под управлением HarmonyOS 4.2. Модель представлена в белом (Snow White), чёрном (Gold Black), зелёном (Spruce Green) и голубом (Lake Blue) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Huawei Enjoy 70X в китайской рознице начинается от 1799 юаней (246 долларов США) за версию с накопителем объёмом 128 ГБ и доходит до 2299 юаней (314 долларов США) за вариант с хранилищем на 512 ГБ. Поставки стартуют 10 января.