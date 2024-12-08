К сожалению, серии Assassin's Creed это не коснулось.

Компания Microsoft приступила к следующему этапу развёртывания Windows 11 24H2, расширив количество клиентов, для которых доступно обновление, но в связи с выявлением целого ряда проблем, владельцы затронутых систем до сих пор не могут обновиться — к счастью, софтверный гигант совместно со своими партнёрами активно устраняет ранее выявленные баги, постепенно снимая блокировку.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В частности, Microsoft сообщает, что Ubisoft выпустила временное исправление для игр Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, что позволило снять блокировку для пользователей, желающих обновиться до Windows 11 24H2, пишет издание Neowin.

Отмечается, что исправление ошибок совместимости полностью не устраняет возможные проблемы с производительностью, а лишь позволяет обновиться до новейшей версии Windows 11 в Центре обновления Windows.

Для того чтобы блокировка была снята, необходимо обновить Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws до версий 1.2 и 1.4.0 соответственно.

Несколько недель назад Microsoft пришлось заблокировать обновление Windows 11 24H2 для систем с целым рядом игр от Ubisoft, что было связано с нестабильной работой системы при их запуске — помимо Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, в перечень также входят Assassin's Creed Valhalla, Origins и Odyssey, для которых апдейта ещё нет, поэтому пользователям придётся или удалить искомую игру, или подождать, пока Ubisoft не устранит проблему.