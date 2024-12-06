Пользователи имеют возможность вернуться к привычной реализации прокрутки.

Обновление One UI 7, о начале развёртывания предварительной версии которого было объявлено несколько часов назад, приносит целый ряд улучшений безопасности, повышающих сохранность данных, усовершенствований в графическую часть и нововведений в пользовательский интерфейс, в том числе вертикальную прокрутку в Панель приложений.

Источник фото: How-To Geek

Конечно, данная функция была ожидаема целым рядом пользователей, но некоторые владельцы смартфонов Samsung уже привыкли к горизонтальной её реализации, поэтому могут быть озадачены этим нововведением — журналисты издания SamMobile спешат успокоить пользователей, рассказывая, как вернуть всё к классическому виду.

Дело в том, что вертикальный и горизонтальный макеты привязаны к методу сортировки приложений — сортировка по алфавиту активирует вертикальную компоновку, а применение пользовательской сортировки, позволяющей перемещать приложения в зависимости от потребностей и желания, задействует классическую горизонтальную прокрутку.

Для того, чтобы выбрать необходимую компоновку, следует зайти в Панель приложений, нажать кнопку, расположенную в правом нижнем углу экрана рядом со строкой поиска, выбрать параметр «Сортировать», а затем использовать «Пользовательский порядок» или «По алфавиту».





Источник фото: SamMobile

В том случае, если после применения горизонтального макета остаётся много свободного места, рекомендуется нажать на кнопку, находящуюся в правом нижнем углу рядом со строкой поиска, и активировать опцию «Очистить страницы».