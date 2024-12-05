Это позволит улучшить степень защиты конфиденциальных данных.

Несколько часов назад Samsung официально объявила о старте предварительного тестирования долгожданного обновления One UI 7, получившего не только ряд визуальных и функциональных улучшений, о которых говорилось в предыдущем материале, но и повышенные меры безопасности.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание SamMobile, обновление One UI 7 добавляет и улучшает сразу несколько функций безопасности, повышающих степень защиты конфиденциальных данных и расширяющих возможности пользователей, в частности:

панель управления Knox Matrix, представляющая собой систему мониторинга безопасности на основе блокчейна, даёт возможность создавать защищённую сеть между всеми устройствами, входящими в экосистему Samsung, позволяя следить за их безопасностью и своевременно устранять проблемы;

улучшенная поддержка паролей для учётной записи Samsung, появившаяся в One UI 6.1, теперь позволяет использовать ключ доступа;

метод восстановления с улучшенной защитой данных предоставляет возможность сохранения информации в облаке Samsung со сквозным шифрованием и синхронизацией со всеми устройствами в экосистеме;

улучшенная опция «Максимальное ограничение» в Auto Blocker позволяет блокировать подключение мобильного устройства к 2G или незащищённой сети Wi-Fi, а также USB-устройствам, кроме зарядки;

усовершенствованные механизмы защиты от кражи требуют биометрическую аутентификацию для изменений настроек безопасности в том случае, если устройство оказалось в незнакомой местности;

задержка в один час не позволяет неавторизованным пользователям сразу вносить изменения настроек безопасности.

Источник фото: SamMobile

Чуть ранее Samsung сообщила, что развёртывание бета-версии будет происходить постепенно и на первом этапе охватит только несколько стран и устройств.