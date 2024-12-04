Компания объяснила это повышенными мерами безопасности.

Компания Microsoft выдвигает целый ряд требований к ПК, обладатели которых намерены обновиться до Windows 11, что вынуждает некоторых пользователей оставаться на Windows 10, с чем может быть связана её высокая популярность, несмотря на окончание бесплатной официальной поддержки в октябре следующего года — на некоторые несоответствия минимальным требованиям софтверный гигант готов закрывать глаза, для чего даже обновил рекомендации по установке Windows 11 на неподдерживаемых ПК, но в ряде случаев компания непоколебима, в частности, относительно необходимости TPM 2.0, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Аппаратный модуль TPM 2.0, необходимый для установки Windows 11, представляет собой выделенный или встроенный в материнскую плату чип, обеспечивающий работу механизмов, призванных защищать конфиденциальные данные пользователей.

Материнские платы, выпущенные несколько лет назад, могут иметь более старую версию TPM 1.2, но Microsoft требует именно 2.0 для работы с дополнительными функциями, такими как Windows Hello, BitLocker и Secure Boot, поэтому некоторым пользователям придётся приобрести новый ПК или выделенный модуль, совместимый с системной платой.

Софтверный гигант отмечает, что TPM 2.0 предоставляет лучшие возможности шифрования, опираясь на современные стандарты криптографии и предоставляя лучшую интеграцию, что позволяет заметно повысить безопасность данных, особо подчёркивая, что поддержка TPM 2.0 является не просто прихотью, а необходимой мерой для защиты конфиденциальной информации пользователей, поэтому его важность и необходимость в Windows 11 даже не обсуждается.

Из этого следует, что пользователям, ожидающим снижения официальных требований к установке Windows 11 относительно TPM версии 2.0, судя по всему, стоит найти другие пути решения.