Новинка выигрывает у моделей AMD и Nvidia в своём классе.

Компания Intel официально презентовала свою новейшую линейку игровых видеокарт Arc Battlemage, обнародовав подробности о характеристиках и ценах, а также сопоставив эти данные с предложениями конкурентов, пишет издание Neowin.

Видеокарты Intel Arc Battlemage приходят на смену Arc Alchemist — всего компания представляет две видеокарты среднего уровня, Arc B580 и Arc B570. Первая имеет 20 ядер Xe, 12 ГБ памяти GDDR6 и шину 192 бит, а вторая располагает 18 ядрами Xe, 10 ГБ видеопамяти GDDR6 и 160-битной шиной. Графический процессор Arc B580 достигает частоты 2670 МГц, а Arc B570 – 2500 МГц.

Как заявляет производитель, новые GPU Battlemage с архитектурой Xe2 обеспечивают увеличение быстродействия на одно ядро на 70% и повышение производительности на Вт на 50%.

Маркетинговые материалы, представленные Intel, демонстрируют, что Arc B580 обладает лучшим соотношением цена/производительность в своём классе — новинка, оценённая в 249 долларов США, обгоняет своих конкурентов, Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600, предлагающихся за 299 и 269 долларов США соответственно, не только в растеризации, но и в трассировке лучей.

Более подробное сравнение с GeForce RTX 4060 показывает, что Arc B580 в среднем быстрее модели Nvidia на 10%, а в некоторых играх преимущество ещё больше.

Источник фото: Neowin

Данными о быстродействии Arc B570 компания Intel в настоящее время не делится, раскрывая лишь ценник новинки — 219 долларов США.

В целях дополнительного повышения производительности Intel представляет технологию масштабирования XeSS2, сочетающую в себе функции XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation для генерации кадров и Xe Low Latency для снижения задержек ввода, что, по словам компании, позволит увеличить fps до 3.9 раза.

Запуск Arc B580 от Intel и партнёров компании состоится 13 декабря текущего года, а Arc B570 появится 16 января следующего года.