Новинка получит камеру с высокими характеристиками.

По мере приближения даты запуска флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra в сети Интернет появляется всё больше утечек, раскрывающих характеристики новинки — сегодня информатор Digital Chat Station предоставил дополнительные подробности, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena/Smartprix

По данным информатора, смартфон Xiaomi 15 Ultra получит примерно такой же дисплей, как и у предшественника, Xiaomi 14 Ultra, то есть можно ожидать микроизогнутый экран с диагональю 6.73 дюйма, разрешением 1440x3220 и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера новинки на задней панели, как утверждается, будет представлена однодюймовым сенсором с диафрагмой f/1.63, 50-Мп телеобъектив, предположительно, будет поддерживать двухкратный оптический зум, а 200-Мп перископический телеобъектив — 4.3-кратный. Интересно, что в сообщении не говорится о переменной диафрагме, что может указывать на её отсутствие.

Также ожидается, что новинка будет защищена от пыли и воды по стандарту IP68/IP69 и обзаведётся аккумуляторной батареей ёмкостью до 5800 мА·ч, что меньше показателей ряда конкурирующих моделей и может быть связано с желанием Xiaomi сохранить небольшую толщину устройства при высоких характеристиках камеры.

Предполагается, что официальный запуск смартфона Xiaomi 15 Ultra состоится в январе-феврале следующего года.