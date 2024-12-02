Новинка обладает высокими характеристиками.

Компания MSI выпускает свой новый игровой монитор 322URX с высокой частотой обновления, низким временем отклика и высокоскоростным разъёмом DisplayPort 2.1 (UHBR20), пишет издание NotebookCheck.

Геймерский монитор MSI 322URX обладает 31.5-дюймовой панелью QD-OLED третьего поколения с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 240 Гц и временем отклика GtG 0.03 мс, обеспечивая минимизацию ореолов и смазывания картинки в динамичных сценах. Для устранения разрывов изображения модель имеет поддержку технологии Adaptive Sync.

Кроме того, новинка характеризуется яркостью 250 нит (SDR), коэффициентом статической контрастности 1500000:1, соотношением сторон 16:9, углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, стандартом VESA DisplayHDR True Black 400 и 10-битной глубиной цвета.

Монитор имеет заводскую калибровку цвета Delta E < 2, обеспечивая точную цветопередачу, а заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 99 и 138 % соответственно, что может заинтересовать не только геймеров, но и создателей контента.

Наиболее интересной особенностью модели является наличие разъёма DisplayPort 2.1 (UHBR20), обеспечивающего пропускную способность 80 Гбит/c, что позволяет отказаться от сжатия потока Display Stream Compression (DSC), хотя в настоящее время видеокарт с поддержкой данной спецификации не так уж и много. Ситуация может улучшиться уже через несколько недель, когда дебютируют новые модели видеоадаптеров.

Источник фото: NotebookCheck/MSI

Помимо этого, новинка может предложить два порта HDMI 2.1, один USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и подачей питания мощностью до 98 Вт, аудиоразъём и USB-концентратор с двумя USB 3.2 Type-A и одним USB 3.2 Type-B.

Новая модель снабжается эргономичной подставкой и может монтироваться на стену благодаря наличию крепления VESA 100x100 мм.

Информации о стоимости игрового монитора MSI 322URX в настоящее время не предоставляется.