Новинки смогут удовлетворить запросы покупателей с разным достатком.

Компания Nothing представит в первой половине следующего года сразу три новых смартфона — об этом сообщил информатор Yogesh Brar, а издание NotebookCheck дополнило данную утечку некоторыми деталями.

CMF Phone 1. Источник фото: NotebookCheck/Nothing

Сообщается, что наиболее доступным по цене в новой троице может стать преемник смартфона CMF Phone 1 — хотя информатор не раскрывает его названия, можно предположить, что это будет CMF Phone 2.

Ещё одной предстоящей новинкой, но уже известной благодаря ряду утечек, является Nothing Phone 3, который ранее с чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 был замечен в базе данных Geekbench. Предполагается, что смартфон будет поддерживать целый ряд функций, использующих технологии искусственного интеллекта.

Наконец, третьим смартфоном от Nothing, который дебютирует в первой половине 2025 года, должен стать Nothing Phone 3 Pro, снабжённый более производительным по сравнению со стандартной моделью чипсетом — по данным ITHome, новинка получит флагманский чип нового поколения MediaTek Dimensity 9400, 6.7-дюймовый дисплей и перископический телеобъектив.