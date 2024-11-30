Производитель продолжает расширять список устройств, для которых доступно обновление.

Компания Xiaomi продолжает глобальное развёртывание новейшей HyperOS 2.0 для своих мобильных устройств — вслед за Xiaomi 14 обновление получили ещё три модели смартфонов и один планшет, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Сообщается, что глобальное обновление HyperOS 2.0 в рамках программы Mi Pilot уже доступно для смартфонов Xiaomi 14T Pro (сборка для Европы OS2.0.11.0.VNNEUXM), Xiaomi 13T Pro (сборка для Европы OS2.0.9.0.VMLEUXM) и Xiaomi 14 Ultra (сборка OS2.0.5.0.VNAMIXM), а также планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (сборка OS2.0.6.0.VNXMIXM).

Источник фото: XiaomiTime

Обновление HyperOS 2.0 приносит целый ряд новых возможностей и нововведений, в том числе оптимизацию производительности, переработанные анимации с более плавными переходами, усовершенствованный игровой процесс благодаря обновлению Game Turbo и повышенную безопасность.

Чуть ранее Xiaomi опубликовала список из нескольких десятков своих мобильных устройств, включая модели под брендами Redmi и Poco, которые получат HyperOS 2.0 в ближайшее время.