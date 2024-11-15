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Глава Xiaomi опубликовал график развёртывания глобальной версии HyperOS 2.0 для десятков устройств
Процесс обновления для ряда моделей стартует уже в ноябре.

В конце прошлого месяца компания Xiaomi представила свою новую версию программного обеспечения HyperOS, попутно раскрыв детали относительно развёртывания HyperOS 2.0 в Китае, а сегодня глава Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал подробный список мобильных устройств компании, которые получат глобальную версию обновления, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Развёртывание глобального обновления HyperOS 2.0 будет разделено на две части, охватывающие ноябрь и декабрь. В текущем месяце обновление будет доступно для следующих моделей мобильных устройств:

Смартфоны

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 13T Pro
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Poco F6 Pro
  • Poco M6 Pro
  • Poco X6
  • Poco X6 Pro

Планшеты

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Носимые гаджеты

  • Xiaomi Smart Band 9 Pro

Как видно, производитель преимущественно отдаёт предпочтение своим новым мобильным устройствам, вышедшим в текущем году. Интересно, что Xiaomi 14 чуть ранее уже получил обновление до Android 15, но на базе HyperOS 1.1.

В декабре текущего года развёртывание обновления HyperOS 2.0 во всём мире ждёт следующие модели мобильных устройств Xiaomi:

Смартфоны

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi 13
  • Redmi 13C
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi 12
  • Redmi 12 5G
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12S
  • Redmi K50i
  • Poco C65
  • Poco C75
  • Poco F4 GT
  • Poco F5
  • Poco F5 Pro
  • Poco F6
  • Poco M6
  • Poco X4 GT
  • Poco X5 Pro 5G
  • Mi 11
  • Mi 11 Ultra

Планшеты

  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Redmi Pad SE
  • Poco Pad

Обновление HyperOS 2.0 на базе Android 15 приносит целый ряд изменений и улучшений, в том числе улучшение производительности и отзывчивости, новые функции с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение безопасности, оптимизации беспроводных соединений и улучшенную интеграцию устройств.

#xiaomi #hyperos 2.0
Источник: notebookcheck.net
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Xiaomi раскрыла официальный список устройств, которые получат HyperOS 2.0
Опубликован список первых 20 смартфонов Xiaomi, которые получат обновление HyperOS 2 Global
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