В конце прошлого месяца компания Xiaomi представила свою новую версию программного обеспечения HyperOS, попутно раскрыв детали относительно развёртывания HyperOS 2.0 в Китае, а сегодня глава Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал подробный список мобильных устройств компании, которые получат глобальную версию обновления, пишет издание NotebookCheck.
Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi
Развёртывание глобального обновления HyperOS 2.0 будет разделено на две части, охватывающие ноябрь и декабрь. В текущем месяце обновление будет доступно для следующих моделей мобильных устройств:
Смартфоны
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Poco F6 Pro
- Poco M6 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
Планшеты
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Носимые гаджеты
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
Как видно, производитель преимущественно отдаёт предпочтение своим новым мобильным устройствам, вышедшим в текущем году. Интересно, что Xiaomi 14 чуть ранее уже получил обновление до Android 15, но на базе HyperOS 1.1.
В декабре текущего года развёртывание обновления HyperOS 2.0 во всём мире ждёт следующие модели мобильных устройств Xiaomi:
Смартфоны
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi K50i
- Poco C65
- Poco C75
- Poco F4 GT
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco F6
- Poco M6
- Poco X4 GT
- Poco X5 Pro 5G
- Mi 11
- Mi 11 Ultra
Планшеты
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
- Poco Pad
Обновление HyperOS 2.0 на базе Android 15 приносит целый ряд изменений и улучшений, в том числе улучшение производительности и отзывчивости, новые функции с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение безопасности, оптимизации беспроводных соединений и улучшенную интеграцию устройств.