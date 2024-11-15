Процесс обновления для ряда моделей стартует уже в ноябре.

В конце прошлого месяца компания Xiaomi представила свою новую версию программного обеспечения HyperOS, попутно раскрыв детали относительно развёртывания HyperOS 2.0 в Китае, а сегодня глава Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал подробный список мобильных устройств компании, которые получат глобальную версию обновления, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Развёртывание глобального обновления HyperOS 2.0 будет разделено на две части, охватывающие ноябрь и декабрь. В текущем месяце обновление будет доступно для следующих моделей мобильных устройств:

Смартфоны

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Poco F6 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Планшеты

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Носимые гаджеты

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Как видно, производитель преимущественно отдаёт предпочтение своим новым мобильным устройствам, вышедшим в текущем году. Интересно, что Xiaomi 14 чуть ранее уже получил обновление до Android 15, но на базе HyperOS 1.1.

В декабре текущего года развёртывание обновления HyperOS 2.0 во всём мире ждёт следующие модели мобильных устройств Xiaomi:

Смартфоны

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Redmi K50i

Poco C65

Poco C75

Poco F4 GT

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco F6

Poco M6

Poco X4 GT

Poco X5 Pro 5G

Mi 11

Mi 11 Ultra

Планшеты

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

Poco Pad

Обновление HyperOS 2.0 на базе Android 15 приносит целый ряд изменений и улучшений, в том числе улучшение производительности и отзывчивости, новые функции с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение безопасности, оптимизации беспроводных соединений и улучшенную интеграцию устройств.